Подросток пропал в Стругокрасненском округе

15-летний Степан Тимофеев (Яковлев) пропал в деревне Ротный Стругокрасненского округа, с 29 сентября его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».
Ориентировка: «ЛизаАлерт»
Приметы: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы, голубые глаза.
Одежда: черная куртка, темно-зеленая камуфляжная кофта с капюшоном, черные спортивные штаны с коричневыми лампасами, серые замшевые кроссовки.
Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефону: 8(911)353-84-97, 8(800)700-54-52 или 112.