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Замначальника МЧС обвинили в организации поджогов и покушении на убийство бывшего подчиненного

01.10.2024 08:15|ПсковКомментариев: 0

Бывший заместитель начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко обвиняется в организации серии поджогов и покушении на убийство. Согласно следствию, он причастен к преступлениям против своего бывшего подчиненного и его семьи.

Полковник Сергей Симоненко обвиняется в организации покушения на убийство (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушения на совершение поджогов автомобилей (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ, три эпизода).

Потерпевшими оказались бывший сотрудник местного МЧС (подчиненный Сергея Симоненко), а также его родственники. По данным картотеки Краснодарского краевого суда, в качестве обвиняемых по делу привлекаются Евгений Кауц, Дмитрий Наджа и Александр Плотников, им вменяют в вину те же эпизоды о поджогах, что и Сергей Симоненко. При этом предполагаемые исполнители Евгений Кауц и Дмитрий Наджа обвиняются еще и в причинении вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ): в потерпевшего стреляли из травматического пистолета, пишет «Коммерсантъ».

Уголовное дело в отношении троих исполнителей преступлений в декабре 2023 года начал слушать Кореновский районный суд Краснодарского края. В июне текущего года судья возвратил дело в прокуратуру с формулировкой «фактические обстоятельства свидетельствуют о наличии оснований для квалификации действий подсудимых как более тяжкого преступления».

В апелляционном определении Краснодарского краевого суда описан один из эпизодов уголовного дела: в ночь на 28 февраля 2019 года в городе Кореновске подсудимые бросили бутылки с зажигательной смесью во двор потерпевших. Одна из них попала на крышу автомобиля Kia, затем загорелось и взорвалось колесо автомобиля, в результате сгорела эта и еще одна иномарка, находившаяся во дворе, общей стоимостью 1,4 млн руб.

Обвинение квалифицировало эти действия как покушение на уничтожение имущества путем поджога, но суд счел данный эпизод законченным преступлением и предписал прокуратуре изменить квалификацию.

Один из участников процесса, подсудимые сообщили, что они якобы совершали поджоги автомобилей (всего в деле упоминаются три таких преступления) и другие противоправные деяния по указанию Сергея Симоненко.

Обвинение в причинении вреда здоровью (стрельба из травматического пистолета), предъявленное Кауцу и Надже, может быть переквалифицировано на «покушение на убийство» — именно это инкриминируют самому господину Симоненко. Адвокаты, участвовавшие на разных стадиях в деле Евгения Кауца, Дмитрия Наджи и Александра Плотникова, комментировать ситуацию не стали.

Полковник Сергей Симоненко служил в структурах МЧС с 2003 года, в 2022 году занял должность начальника отдела технического обеспечения управления материально-технического обеспечения регионального главка, в октябре 2023 года назначен замначальника ГУ МЧС Краснодарского края. Высокопоставленный сотрудник МЧС был задержан 31 июля текущего года, затем его отправили в Москву, где сотрудники ГСУ СКР предъявили ему обвинение и обратились в Басманный райсуд, арестовавший полковника до 4 ноября.

Отметим, что Генпрокуратура также ходатайствует в суде о конфискации незадекларированного имущества Сергея Симоненко и его родственников общей стоимостью не менее 276,3 млн руб. и денежных средств на счетах в сумме 120 млн руб. По данным надзорного ведомства, стоимость активов высокопоставленного сотрудника МЧС не соответствует доходам его самого и его семьи.

Источник: Псковская Лента Новостей
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