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Общество

Александр Братчиков: Никто не позволит рубить голубые ели на площади Ленина

14.04.2021 16:08|ПсковКомментариев: 1

«Голубые ели никто не собирается рубить и не позволит», - заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков 14 апреля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове, отвечая на вопрос о реконструкции площади Ленина.

Глава администрации Пскова уточнил, что проектом предусмотрена посадка 152 деревьев и кустарников, в том числе японской спиреи, сирени, остролистного клена и клена Гиннала, шершавого вяза, мелколистной липы, блестящего кизильника и колючей голубой ели.

«Не совсем я согласен с общественностью которая не дала сделать из площади площадь», - сказал Александр Братчиков. Сейчас площадь Ленина - это, скорее, сквер. Предполагалось, что после реконструкции центральная площадь Пскова станет аналогом Красной площади в Москве, чтобы на ней можно было проводить массовые мероприятия.

«Мы новогоднюю елку ставим на проезжую часть, и в нормальном спокойном режиме подойти к ней, не перекрывая движение, невозможно», - продолжил Александр Братчиков и отметил, что из-за сопротивления общественности площадь Ленина фактически останется в том же виде.

При реконструкции будут подведены сети для «сухого фонтана». Заданием также предусмотрено устройство наружного освещения и благоустройство: демонтажные работы, вертикальная планировка, обновление «дорожной одежды», озеленение. Согласно заданию, в сквере установят 53 светильника с лампами. Предполагается устройство бетонных тротуаров с заполнением швов песком. Будет использоваться разноцветная плитка толщиной 80 мм.

На площади Ленина появятся 6 велопарковок, 46 железобетонных квадратных вазонов, 54 бетонные лавочки (24 с сиденьем и 30 без него), 24 лавочки со спинкой, 8 скамеек со спинкой и подлокотниками для маломобильных групп населения, 13 скамеек со спинкой, 9 парковых лавочек, 26 урн, 13 радиусных скамеек и один тактильный трехсекционный стенд с опорным поручнем.

Теги: #администрация Пскова #площадь Ленина #реконструкция площади Ленина
Источник: Псковская Лента Новостей
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