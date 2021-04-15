Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Ребята! Вступайте в профсоюз!
«Чистый Псков» открыт прием заявок
в последний путь
Жить экологично очень просто
Телефон прямого эфира 56-73-72
Вузы вышли из моды
Мусор для ЮНЕСКО
Доска позора
...и юный «Октябрь» впереди
 
 
 
ещё Общество 15.04.2021 06:562 70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 15.04.2021 11:170 Два смертельных случая от COVID-19 зафиксировали за сутки в Псковской области 15.04.2021 11:130 Антинаркотический рейд провели полицейские в псковских общежитиях 15.04.2021 11:060 Пенсионеры Псковской области сразились в конкурсе по компьютерному многоборью 15.04.2021 11:001 Началась видеотрансляция пресс-брифинга о закупке мебели для ДМШ 15.04.2021 10:110 Юным художникам Псковской области предложили нарисовать мир без войны
 
 
 
Самое популярное 14.04.2021 11:1720 Каждый заместитель губернатора Псковской области заработал более 5 млн рублей в 2020 году 12.04.2021 11:092 Псковский гидрометцентр прогнозирует спад аномального тепла 12.04.2021 23:433 Рейтингомер: Отставка Малышевой, «побег» Шлосберга и камбэк Брячака 12.04.2021 16:4918 Жанна Малышева может покинуть пост главы комитета по культуре 12.04.2021 18:418 Железнодорожный состав перевозит военную технику в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Антинаркотический рейд провели полицейские в псковских общежитиях

15.04.2021 11:13|ПсковКомментариев: 0

Общежития учебных заведений Пскова, расположенных на улицах Розы Люксембург и Красноармейской, проверили полицейские и общественники в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Пскову. 

Фото здесь и далее: Елена Иванова

Рейд был направлен на предупреждение распространения наркомании, выявление, пресечение и раскрытие противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, а также повышение уровня осведомленности молодежи о последствиях употребления наркотических средств.

В мероприятии приняли участие сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1, отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков» и Общественного совета при УМВД, а также народные дружинники.

Они провели профилактические беседы со студентами, проживающими в общежитиях. Молодым людям вручили памятки, где указаны контактные телефоны правоохранительных органов, учреждений профилактики и адреса сайтов добровольческих организаций. Ребятам разъяснили предусмотренную законом ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Остается добавить, что в результате проведенного рейда лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, не выявили», - сказали в ведомстве.

Теги: #наркотики #рейд #студенты #общежитие #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы принятие закона об ограничении работы в такси судимым за тяжкие преступления?
В опросе приняло участие 258 человек
15.04.2021, 11:170 Два смертельных случая от COVID-19 зафиксировали за сутки в Псковской области 15.04.2021, 11:130 Антинаркотический рейд провели полицейские в псковских общежитиях 15.04.2021, 11:060 Пенсионеры Псковской области сразились в конкурсе по компьютерному многоборью 15.04.2021, 11:001 Началась видеотрансляция пресс-брифинга о закупке мебели для ДМШ
15.04.2021, 10:521 Вандалы продолжают ломать памятник солдатам Первой мировой войны в Пскове 15.04.2021, 10:430 В Гдовском районе с самолета заметили лесной пожар 15.04.2021, 10:330 «Беседка»: Насколько современна российская внешняя политика? 15.04.2021, 10:260 Два строения сгорели ночью в районах Псковской области
15.04.2021, 10:110 Юным художникам Псковской области предложили нарисовать мир без войны 15.04.2021, 10:010 Угрожавшего своей супруге ножом печерянина привлекли к ответственности 15.04.2021, 09:450 Сбербанк выдал почти 600 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки 15.04.2021, 09:330 Более 690 тысяч одиннадцатиклассников напишут итоговое сочинение 15 апреля
15.04.2021, 09:280 10 палов травы произошло в Псковской области за сутки 15.04.2021, 09:250 Родители, я сдам ЕГЭ 15.04.2021, 09:200 Ученые предупредили о развитии инсульта у детей после коронавируса 15.04.2021, 09:130 Женщина погибла при пожаре в Локнянском районе
15.04.2021, 09:120 «Экопром» выдал 17 тысяч мусорных мешков для проведения субботников 15.04.2021, 09:000 Галактики с одним спиральным рукавом запечатлел псковский астроном 15.04.2021, 08:511 Кинолог призвал не оставлять собак на привязи перед магазином 15.04.2021, 08:390 Почти 14 тысяч документов личного происхождения хранятся в псковском госархиве
15.04.2021, 08:270 Более 70 тысяч хлебобулочных изделий проверил Роспотребнадзор в 2020 году 15.04.2021, 08:150 Новые контейнеры для сбора мусора появились в Новосокольниках 15.04.2021, 08:002 Российские кондитеры заявили о росте цен на вафли и конфеты 15.04.2021, 07:440 Правительство согласовало нормы об обязательной маркировке животных
15.04.2021, 07:284 Росстат сообщил о снижении бедности в стране в 2020 году 15.04.2021, 07:132 Более 60% россиян решили перенести туры в Турцию 15.04.2021, 06:562 70 новых случаев COVID-19 выявили в Псковской области 15.04.2021, 00:530 В Пскове ведутся активные работы по благоустройству сквера на площади Ленина. ФОТО
14.04.2021, 22:360 В Голливуде снимут ремейк «Иронии судьбы» 14.04.2021, 22:160 Великолукские байкеры помогли ГИБДД провести акцию 14.04.2021, 22:071 Облюбованную под парковку зеленую зону на улице Госпитальной внесли на «Доску позора» 14.04.2021, 21:550 За пять лет почти 193 тысячи жителей Псковской области получили помощь от Красного Креста
14.04.2021, 21:491 Более четырех тысяч жителей Псковской области стали самозанятыми за 9 месяцев 14.04.2021, 21:321 В Пскове открылся первый Центр грамотности 14.04.2021, 21:240 Псковская библиотека приглашает на презентацию поэтического сборника Андрея Васильева 14.04.2021, 21:154 Михаил Ведерников подписал указ о продлении антикоронавирусных ограничений до 30 апреля
14.04.2021, 21:110 Руководитель следственного управления провел личный прием граждан в Великих Луках 14.04.2021, 20:570 Изобретательные политики превратили собак в ходячие билборды 14.04.2021, 20:430 В Островском районе обсудили проблемы работы почтовых отделений 14.04.2021, 20:380 Псковские курсанты ФСИН взяли призовые места на межвузовском «Марафоне знаний»
14.04.2021, 20:234 Более 1000 квартир в Борисовичах в ближайшее время обеспечат газом 14.04.2021, 20:152 Изменения правил размещения вывесок в Пскове обсудят на публичных слушаниях 11 мая 14.04.2021, 20:077 Борис Гребенщиков похвалил псковичей за соблюдение антикоронавирусных мер 14.04.2021, 19:450 Целостность спортивных и детских площадок проверили в Печорах
14.04.2021, 19:341 Улицы Алехина и Техническую в Пскове приведут в порядок в 2022 году 14.04.2021, 19:260 В псковском ПФР рассказали, как получить доступ к льготной парковке для инвалидов 14.04.2021, 19:151 Зданию Гдовской музыкальной школы требуется ремонт 14.04.2021, 19:150 Губернатору пожаловались на дороги и нарушение прав граждан РФ в Пустошкинском районе
14.04.2021, 19:086 Александр Братчиков назвал непростым решение о строительстве школы на Юбилейной 14.04.2021, 19:000 Фотофакт: На улице Юности в Пскове устроили пал травы 14.04.2021, 18:521 В трех школах Пскова началось строительство стадионов 14.04.2021, 18:431 Псковские депутаты рассказали о важной роли книжного форума «Русский Запад»
14.04.2021, 18:390 Псковский драмтеатр и Александринка представят совместный спектакль ко дню рождения Пушкина 14.04.2021, 18:200 В рамках сотрудничества с Эстонией 15 апреля в Пскове пройдет турнир по волейболу 14.04.2021, 18:120 Псковские росгвардейцы отработали технику беспарашютного десантирования 14.04.2021, 18:051 Александр Братчиков извинился за перенос сроков сдачи «Машиностроителя»
14.04.2021, 18:020 Девушку сбили в районе моста имени 50-летия Октября в Пскове 14.04.2021, 17:590 Всероссийский субботник проведут «Единая Россия» совместно с Минстроем 24 апреля 14.04.2021, 17:512 Для россиян ужесточили правила возвращения в страну из-за границы 14.04.2021, 17:451 Бани должны остаться городскими даже в случае передачи в концессию - Александр Братчиков
14.04.2021, 17:430 Сбербанк вернет клиентам деньги за полисы страхования из-за отмены авиарейсов в Турцию 14.04.2021, 17:340 Наталья Мельникова о социальных законах и работе с избирателями 14.04.2021, 17:290 Опубликовано видео ДТП с участием «Умного автобуса» в Пскове 14.04.2021, 17:260 Спасатели отработали действия при подтоплении территории Пскова
14.04.2021, 17:194 Зеленую зону «Гномики» благоустроят в Пскове по отдельному проекту 14.04.2021, 17:110 Псковичей научат раскрашивать яйца 14.04.2021, 17:050 В Краснодаре представили первый троллейбус, собранный из псковских комплектующих 14.04.2021, 17:020 Торжественное открытие книжного форума «Русский Запад» состоялось в Пскове
14.04.2021, 16:540 В Пскове сотрудники аппарата облизбиркома привились от COVID-19 14.04.2021, 16:520 Следователи продолжают устанавливать обстоятельства исчезновения детей в Великих Луках 14.04.2021, 16:430 Летом псковичи смогут отправиться в столицу Абхазии без пересадок 14.04.2021, 16:370 «Умный автобус» попал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
14.04.2021, 16:280 Храм Косьмы и Дамиана в Пскове планируют привести в порядок до Пасхи 14.04.2021, 16:200 Общественный пресс-центр ПЛН: Мнение заказчика и поставщика о закупке мебели для ДМШ 14.04.2021, 16:160 Умер актер и телеведущий Олег Марусев 14.04.2021, 16:082 Александр Братчиков: Никто не позволит рубить голубые ели на площади Ленина
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.