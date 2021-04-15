Общество

Антинаркотический рейд провели полицейские в псковских общежитиях

Общежития учебных заведений Пскова, расположенных на улицах Розы Люксембург и Красноармейской, проверили полицейские и общественники в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Пскову.

Фото здесь и далее: Елена Иванова

Рейд был направлен на предупреждение распространения наркомании, выявление, пресечение и раскрытие противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, а также повышение уровня осведомленности молодежи о последствиях употребления наркотических средств.

В мероприятии приняли участие сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков, отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1, отдельного батальона патрульно-постовой службы УМВД России по городу Пскову, представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Город Псков» и Общественного совета при УМВД, а также народные дружинники.

Они провели профилактические беседы со студентами, проживающими в общежитиях. Молодым людям вручили памятки, где указаны контактные телефоны правоохранительных органов, учреждений профилактики и адреса сайтов добровольческих организаций. Ребятам разъяснили предусмотренную законом ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Остается добавить, что в результате проведенного рейда лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, не выявили», - сказали в ведомстве.