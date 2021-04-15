Общество

Опубликованы доходы главы Пскова Елены Полонской и ее заместителей

Опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы города Пскова и его заместителей за 2020 год.

Как следует из документа, опубликованного на официальном сайте муниципалитета, доход главы Пскова Елены Полонской составил 2 миллиона 92 тысячи 177 рублей 99 копеек. Годом ранее она получила 1 702 960 рублей.

Как и прежде в собственности у главы города находится два земельных участка, жилой дом, 1/4 и 1/5 доли в двух квартирах, а также легковой автомобиль Hyundai ix55.

У супруга главы Пскова в собственности земельный участок, в пользовании две квартиры. Согласно публикации, дохода он не имел.



Заместитель главы города Сергей Гаврилов задекларировал доход за прошлый год в размере 1 611 569 рублей 66 копеек. Год назад было 1 717 617 рублей.

В своей собственности Сергей Гаврилов имеет пять земельных участков, жилой дом, две трети доли в квартире, а также нежилое помещение площадью 443 кв. метра. Кроме того, замглавы владеет двумя легковыми автомобилями - Audi Q7 Quattro и Toyota Land Cruiser 200. Супруга замглавы получила в 2020 году доход в сумме 379 500 рублей. В собственности у нее земельный участок, жилой дом и машиноместо.

Заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев получил в прошлом году доход в размере 2 294 302 рублей. В 2019-м было 1 937 718 рублей. В собственности у него, как и у его супруги, лишь по квартире. Доход жены за 2020 год составил 917 330 рублей.