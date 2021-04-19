Общество

Сотрудники информационного блока облизбиркома посетят городской телеканал Петербурга

Сотрудники информационного блока Избирательной комиссии Псковской области посетят городской информационный канал «Санкт-Петербург». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

«Избирательная комиссия Псковской области большое внимание уделяет обучению и повышению квалификации своих сотрудников. Так, специалисты, ответственные за ведение социальных сетей в Пскове, Великих Луках и Гдовском районе, будут стажироваться в течении двух дней, 21 и 22 апреля, в Санкт-Петербурге. По приглашению генерального директора канала Александра Малькевича в рамках стажировки они посетят главный городской информационный канал "Санкт-Петербург", который носит имя города, познакомятся с работой "святая святых" любого ТВ - новостного отдела и примут участие в создании инфоповодов».

Также сотрудники облизбиркома посетят Центр управления коммуникациями и рекламой (PR-центр) Санкт-Петербургского государственного экономического университета, где изучат специфику работы пресс-службы.