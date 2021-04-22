Общество

Более миллиона клиентов Почты России оплатили наложенный платеж картой

Сегодня каждая четвертая посылка Почты России, оформленная с наложенным платежом (то есть с оплатой при получении в почтовом отделении), оплачивается банковской картой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС по Псковской области.

Оплату наложенного платежа в безналичной форме как от частных лиц, так и от интернет-магазинов, уже принимают по всей России в почтовых отделениях, где есть POS-терминалы.

Наложенный платеж – удобный способ оплаты, который позволяет покупателям расплачиваться за товары из интернет-магазинов или от частных лиц в почтовом отделении при получении. Как правило, клиенты Почты пользуются этой опцией в случаях, когда не готовы оплачивать товар заранее, например, если они хотят быть уверены, что продавец точно отправил посылку, отметили в УФПС.

«С конца 2020 года, когда мы запустили новый сервис, доля безналичных платежей стабильно растет и уже достигла 23% по всей России. Наша задача - поддержать все современные методы оплаты интернет-заказов, сделать это с максимально привлекательными ставками для бизнес-клиентов и комфортом для получателя», — прокомментировал директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России» Артем Степин.

До ноября 2020 года правила оказания услуг почтовой связи накладывали ограничения на почтовые переводы, из-за чего оплатить наложенный платеж можно было только наличными. Изменения, внесенные в этот документ в конце ноября 2020 года, позволили оплачивать безналичными переводами посылки с наложенным платежом как из интернет-магазинов, так и от частных лиц.