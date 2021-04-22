Общество

Росреестр ответит на вопросы псковичей по телефону

Областной Росреестр в апреле проведет консультационные «горячие линии». Сотрудники Управления Росреестра по Псковской области ежемесячно отвечают на вопросы жителей Пскова и области, в рамках проведения «горячих линий» по вопросам деятельности регионального ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении. В апреле текущего года планируются:

- «горячая линия» с 09:00 до 10:00, 23 апреля 2021 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-03.

Начальник отдела административно-хозяйственного обеспечения, организации, мониторинга и контроля Лидия Голенкина, ответит на вопросы по учетно-регистрационным действиям и предоставлению государственных услуг.

- «горячая линия» с 10:00 до 11:00, 23 апреля 2021 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-50.

Ведущий специалист-эксперт отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Оксана Кобзева, ответит на вопросы относительно профилактики и противодействия коррупции.

- «горячая линия» с 10:00 до 11:00, 28 апреля 2021 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-58.

Главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Галина Андриянова, ответит на вопросы по оспариванию результатов определения кадастровой стоимости земельных участков.

- «горячая линия» с 15:00 до 16:00, 29 апреля 2021 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-15.

Начальник отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Татьяна Петрова, ответит на вопросы заявителей, связанные с осуществлением госземнадзора на территории региона