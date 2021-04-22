Общество

Лист ожидания к специалисту поликлиники в Пскове составляет 45 дней - жалоба

Запись к узким специалистам детской поликлиники в Пскове составляет 45 дней. Об этом говорится в обращении, которое оставила 22 апреля на сайте губернатора многодетная мама.

«При обращении в детскую поликлинику на Кузнецкой улице по телефону 29-14-75 для записи к ЛОР врачу и гастроэнтерологу, была поставлена в лист ожидания для записи к врачу, который составляет 45 дней», - говорится в обращении.

«Почему нарушаются указы Минздрава России о гарантиях бесплатного оказания медицинской помощи, разве проведение консультации врачей специалистов не должны превышать14 календарных дней со дня обращения пациента?», - спрашивает автор обращения.