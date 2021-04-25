Общество

В Псковском облсовпрофе определили лучших «знатоков по охране труда»

Викторину «Знатоки по охране труда» провел Псковский облсовпроф в рамках месячника, посвященного Всемирному дню охраны труда, для профсоюзного актива региона 26 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В течение полутора часов две сборные команды «Профсоюзные охранники» и «Спецпрофсоюзкомплект» соревновались за звание лучших. Помимо домашнего задания, в рамках которого нужно было презентовать средства индивидуальной защиты, подготовив креативные решения до мероприятия, команды приняли участие еще в 5 тематических конкурсах, в том числе и по оказанию первой медицинской помощи. По результатам викторины обе команды набрали одинаковое количество баллов, поэтому «победила дружба и профсоюзная солидарность».

«Викторина по охране труда – это бесспорно одно из важнейших мероприятий. Во-первых, оно сплачивает наш коллектив, во-вторых дает новые знания в интересном формате. Я считаю, что мероприятие прошло успешно, и поэтому мы уже планируем провести подобные обучающие викторины в наших отраслевых профсоюзах», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Напомним, что идея учреждения Всемирного дня охраны труда связана с Международным днем памяти рабочих, погибших и получивших травмы на работе. Трудящиеся более 100 стран отмечают этот день. «Большая часть населения мира треть своей сознательной жизни проводит на рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества. Поэтому если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, то пропадает основа для социально-экономического развития и производительной занятости», - добавили в пресс-службе.