Общество

В Псковской области 35,3 тысячи человек завершили вакцинацию от коронавируса

Первый компонент вакцины от коронавируса в Псковской области получили 47,4 тысячи населения, 35,3 тысячи полностью завершили вакцинацию. Такие данные в своем Instagram-аккаунте приводит губернатор Михаил Ведерников.

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Ранее главврач Псковской городской больницы Галина Неваленная рассказала, что на протяжении майских праздников вакцинация в поликлиниках проводится без выходных. Также все десять дней с 10 до 15 часов открыты мобильные пункты вакцинации в торговых центрах «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза». Привиться там можно по живой очереди. Наиболее охотно на вакцинацию в областном центре идут жители старше 60 лет.