Общество

Семейная фотосессия состоялась у участниц конкурса «Миссис Великие Луки»

Семейная фотосессия состоялась у участниц конкурса красоты «Миссис Великие Луки - 2021». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Екатерина Павленко

«В день фотосессии был сильный ветер, дождь - погода как-будто на прочность испытывала природу, а заодно и участниц конкурса "Миссис Великие Луки - 2021". То, что эта фотосессия состоялась, невзирая ни на что, отражает стойкость характера финалисток и их семей», - рассказали организаторы.

Анастасия Алексеева

«Фотографии получились замечательные, - подчеркнули организаторы конкурса. - Фотограф Марина Романюк умело "вырезала" яркие моменты этого непогожего дня!».

Екатерина Фролова

Елена Дяглева

Марина Кутузова

Ольга Титенкова

Ольга Федорова

Светлана Фетисова

Юлия Жукевич



