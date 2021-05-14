Общество

«В полной мере всенародный»

Каждый житель Псковской области может вписать свое имя в историю и поучаствовать в создании знака «Зарождение Знамени Победы». Его возведут рядом с Идрицей. От этого города победным маршем на Берлин прошла дивизия, бойцы которой установили Знамя над рейхстагом.

Вклад каждого

«Его макет был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса. Изготовление и установка памятника стали темой совещания в администрации Псковской области – и мы приняли решение, что значение и предыстория проекта дают нам все основания сделать монумент в полной мере всенародным. Средства на изготовление памятного знака, посвящённого зарождению основного символа Великой Победы, будут собраны в результате всероссийского краудфандинга. Всего потребуется 16 млн рублей, и мы рассчитываем к лету собрать необходимую сумму», - объявил о старте кампании губернатор Михаил Ведерников у себя в Instagram.

Глава региона не исключает, что для жертвователей будут изготовлены тематические сувениры. Он считает, что «всенародный памятник позволил бы снова зазвучать Идрице и напомнить, что Псковская область – Родина Знамени Победы». Как напомнят об этом 6-серийный фильм (съемки уже идут, ранее сообщалось, что проект документальный, он поддержан Минобороны), областная «Вахта памяти», тематический мурал.

Местные жители появления памятника ждут с нетерпением. Учительница русского языка и литературы из Кузнецовской школы Себежского района Ольга Синельникова выросла в Идрице. С самого нежного возраста слышала истории о том, на какой прославленной земле живет. Новое поколение педагогов передает дальше гордость за родную землю. Накануне Дня Победы в школе прошли тематические классные часы, истории Знамени Победы уделили особое внимание на уроках истории.

«Стараемся детям привить любовь к нашей Родине, патриотические чувства. Огромная честь - тот факт, что Знамя Победы связано с Идрицей, - считает Ольга Сергеевна. - Стремимся это подчеркнуть в любой беседе с людьми из других мест. Удивительно, но немногие знают, где находится Идрица и как связана с Победой. Личными средствами поучаствую в создании знака. Общалась с коллегами, многие собираются поступить так же. Это наша память, без нее никуда».

Перечислить деньги можно по QR-коду или воспользовавшись реквизитами.

Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги»

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На площадке для памятного знака завершается благоустройство. Место подготовлено у трассы «Балтия» рядом с ведущей на Идрицу развязкой. Мемориал будет привлекать взгляды проезжающих, рассказывать о связи этих мест с Победой. Если все сложится удачно, работы по установке знака должны завершиться к 3 сентября — дню окончания Второй мировой войны.

В июле 2019-го года на месте знака заложили камень.

Проект знака появился после конкурса, проведенного Российским военно-историческим обществом. Памятник будет состоять из отдельных пилонов, выполненных из железобетона на круглом основании. Пилоны расположатся в два ряда, их высота - от 1 до 7,5 метров. Вместе они будут представлять динамичную художественную композицию, напоминающую полотнища знамени, словно вырастающие из земли. Вертикальные поверхности покроют тематическими рельефами и надписями. В темное время суток предусмотрена подсветка красного цвета снизу вверх, создающая визуальный эффект движения полотнищ.

«Памятный знак будет действительно всенародным, - на пресс-конференции 11 мая выразила уверенность первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова. - Знамя Победы — особый символ завершения тяжелых лет и участия многих людей в Победе. Уже поступило несколько предложений от общественных организаций и предпринимателей, желающих вложить в создание знака свои средства, отдать таким образом дань памяти погибшим. Каждому будет важно почувствовать свой собственный вклад, приобщиться к Великой Победе».

Пожертвовать можно любую сумму. Деньги собирает Фонд развития Псковской области имени княгини Ольги. Вера Емельянова рассказала, что вместе с коллегами уже сделала перечисление.

Дважды краснознаменная

Идрице на законодательном уровне оказана особая честь. В 2019 году в областной закон «О копии Знамени Победы» внесли изменения, гласящие: «К другим дням, связанным с событиями Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, ...относится в том числе 30 апреля - день празднования в городском поселении Идрица Себежского района Псковской области водружения штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага в городе Берлине 1 мая 1945 года».

Любопытная деталь. Знамя водрузили 1 мая, а празднуют в Идрице десятилетиями 30 апреля. Почему? Проще всего на этот вопрос ответить словами «так исторически сложилось».

Парад в Идрице в честь 75-летия со Дня освобождения.

Еще один удивительный факт: Псковскую область можно назвать «дважды краснознаменной». Пскович Михаил Минин был в числе тех, кто первым водрузил алое полотнище над рейхстагом. Тот еще взят не был, командование раздало знамена девяти группам. Кто прорвется на крышу первым и утвердит волю победителей над Берлином? 30 апреля в 22:40 на крыше оказалась группа капитана Макова, в составе которой находился Минин. «Все выходящие на лестницу коридоры мы забрасывали гранатами и прочесывали автоматными очередями», - вспоминал позже Минин о том, как прорывались на крышу. Древко закрепили в короне статуи богини Победы.

Остальные группы с задачей тоже справились. Егоров, Кантария и Берест из Идрицкой дивизии свое знамя установили около трех часов ночи. Название «Идрицкая» дивизия и еще семь соединений получили после освобождения городка 12 июля 1944 года. В Москве по такому случаю давали салют: по 20 залпов из 224 орудий. Такие почести были положены областным центрам. Дело в том, что бои за освобождение этих мест длились восемь месяцев, здесь находился важный железнодорожный узел, необходимый немцам для переброски войск и вооружения. Историки говорят, что немецкое командование для удержания Идрицы перебросило из-под Ленинграда десять дивизий, ослабив блокаду. Планы врага сорвались и там, и здесь.

Все знаменосцы майской ночи 45-го были награждены орденом Красного Знамени, а через год Егоров, Кантария и три командира получили геройские звезды. Первенство группы капитана Макова — исторический факт, дискуссии о котором уже давно отгремели. Его подтверждает, в том числе, Аркадий Дементьев, главный хранитель Знамени Победы в Центральном музее Вооруженных Сил — того, что водрузили Егоров и Кантария и на котором значится название Идрицкой дивизии. Почему именно этот стяг стал государственной реликвией и самым-самым главным символом Победы? Так исторически сложилось. Так или иначе, история Знамени Победы неразрывно связана с Псковщиной.

На недавнем праздновании Дня Победы много слов было сказано о сохранении исторической памяти, о благодарности тем, кто сделал 9 мая важной датой для многих поколений. Пришла пора подтвердить слова действием. Всенародный мемориал в очередной раз докажет: мы действительно помним и гордимся.

Юлия Магера