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Общество

Правительство планирует расширить применение маткапитала

17.05.2021 07:27|ПсковКомментариев: 0

Направления использования маткапитала следует расширить. С такой инициативой к президенту обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее мнению, следует скорректировать существующие правила по двум направлениям, а именно. Первое — дать семьям возможность использовать маткапитал на самостоятельное строительство и реконструкцию личных домов сразу после рождения ребенка (сейчас это возможно только по истечении трех лет). Второе — разрешить тратить маткапитал на оплату образовательных услуг, которые оказывают ИП, имеющие лицензию.

При согласии главы государства Татьяна Голикова планирует дать Минтруду поручение подготовить законопроект, закрепляющий такие нововведения, пишет газета «Известия».

В Минтруде заявили, что пока поручений по подготовке указанных изменений не поступало. Вместе с тем в ведомстве отметили, что работа по расширению возможностей для семей-получателей материнского капитала ведется постоянно. В частности, ранее были упрощены распоряжение средствами для строительства жилья, а также процедура рефинансирования ипотеки.

Существующие нормы позволяют потратить средства маткапитала на образование детей (при условии, что ребенку меньше 25 лет, а организация находится на территории России и имеет право оказывать такие услуги), улучшение жилищных условий, формирование накопительной пенсии матери, а также социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Как сообщали ранее в Минтруде, наиболее популярной опцией выступает корректировка жилищных условий - на нее приходится более 80% заявлений о распоряжении средствами, а всего по состоянию на начало 2021 года сертификаты получили 10,8 млн человек.

Теги: #материнский капитал
Источник: Псковская Лента Новостей
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