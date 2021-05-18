Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Игорем Соповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Новый избирательный цикл набирает обороты. В 2021 году нас ждет большая парламентская кампания: выборы депутатов Госдумы и областного парламента. Как будет проходить избирательная кампания? Какие ограничения ожидают участников выборов?

Также ведущий Константин Калиниченко поговорит с гостем студии о внедрении дистанционного электронного голосования — на минувшей неделе эту систему активно тестировали. Как скоро это может войти в практику реальных выборов и почему молодежь сторонится избирательных практик и участия в политической жизни в целом?

Подробнее об этом расскажет Игорь Сопов. Свои вопросы гостю можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.