Общество

Фальшивые купюры поступили в банк из магазинов Пскова и Острова

Пятитысячная и тысячерублевая купюры с признаками подделки поступили в финучреждение города Пскова 19 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По имеющимся данным, эти фальшивки поступили из магазинов Пскова и Острова.

Стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, принимающим наличные деньги, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что, если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02», - добавили в пресс-службе УМВД.