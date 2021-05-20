Общество

Сбитый в 1944 году самолет поднимают из болота в Пыталовском районе

22 мая началась «Вахта Памяти» и работа по подъему самолета в Кокшинском болоте Пыталовского района. Как сообщает газета «Наша жизнь», экспедицию организовал поисковый отряд «Поиск 97» Пыталовского района. Также присутствуют гости из других районов - поисковый отряд «Феникс» Ямало-Ненецкого автономного округа, «Первый рубеж» Красногородского района.

На открытии мероприятия выступили руководитель поискового движения «След Пантеры» Геннадий Корольков, руководитель «Поиска-97» Дмитрий Ершов, Глава Пыталовского района Вера Кондратьева, представитель ОМВД России по Пыталовском району Илья Смирнов.

Обломки советского самолета нашли участники отряда «Поиск 97». Они лежат в Кокшинском болоте Пыталовского района. Место разыскивали многие годы, но благодаря помощи местных жителей, работе с картами и специальной технике удалось установить точное место. Предположительно, это ИЛ-2, которым управляли младший лейтенант Леван Чанкотадзе и сержант Федор Зимин.

Экипаж 305-й штурмовой авиационной дивизии был сбит во время боевого задания во время Псковско-Островской операции. Летчики встретились с двумя «фоке-вульфами» и начали бой, в результате боя данный самолет был сбит. По свидетельству очевидцев, самолет был сбит, горел, зацепился за деревья и перевернулся.

В 2020 году поисковики обнаружили несколько мелких фрагментов самолета.