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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» со Святославом Колинко

26.05.2021 13:07|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним об итогах отопительного сезона, о работе районной системы ЖКХ и в целом об актуальных вопросах жизни муниципалитета. В том числе речь пойдет об организации выпускных вечеров в учреждениях образования Псковского района, о развитии строительной отрасли и сельском хозяйстве.

Свои вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Теги: #эхо москвы в пскове #псковский район #Подстрочник
Источник: Псковская Лента Новостей
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