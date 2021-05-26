Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» со Святославом Колинко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним об итогах отопительного сезона, о работе районной системы ЖКХ и в целом об актуальных вопросах жизни муниципалитета. В том числе речь пойдет об организации выпускных вечеров в учреждениях образования Псковского района, о развитии строительной отрасли и сельском хозяйстве.

Свои вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.