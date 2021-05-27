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Общество

В Пскове подросткам в 50 семьях дали рекомендации по трудоустройству

27.05.2021 18:04|ПсковКомментариев: 0

Межведомственные рейды по посещению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, состоялись в Пскове 24-26 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В рейдах приняли участие представители органов и учреждений системы профилактики: отдел администрации города Пскова «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», ПДН ОП №1 УМВД России по городу Пскову, Наркологический диспансер Псковской области.

В ходе межведомственных рейдов посетили 60 семей. Выявили один факт неисполнения родительских обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов в отношении несовершеннолетнего. «Законный представитель несовершеннолетнего привлечен к административной ответственности», - отметили в пресс-службе.

Во время посещения семей по месту жительства с несовершеннолетними и их родителями провели профилактические беседы, оставили информацию об органах и учреждениях системы профилактики (адреса, телефоны), в которые можно обращаться по вопросам оказания помощи в трудной жизненной ситуации.

В 50 семьях несовершеннолетним дали рекомендации по трудоустройству, 12 несовершеннолетним и их родителям рекомендовали обратиться к семейному психологу.

С подростками и их родителями провели беседы, направленные на предупреждение правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних и семейного неблагополучия.

Теги: #администрация Пскова #псков #рейд
Источник: Псковская Лента Новостей
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