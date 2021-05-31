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Общество

Псковская полиция проверяет законность оборота алкоголя в вагонах-ресторанах

31.05.2021 16:20|ПсковКомментариев: 0

Полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Торговля» по выявлению фактов незаконной продажи алкоголя и других товаров несовершеннолетним в поездах и на вокзалах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Рейды проводят в местах общественного питания на стационарных объектах транспортной инфраструктуры, железнодорожных платформах и подвижном составе, вагонах-ресторанах поездов.

В ведомстве отметили, что особое внимание стражей правопорядка направлено на пресечение незаконной продажи алкоголя несовершеннолетним. «Ведь сейчас наступили долгожданные летние каникулы, у ребят появилось много свободного времени, они все чаще остаются дома одни без присмотра и должного контроля со стороны взрослых», - заметили в ведомстве и добавили, что с продавцами торговых объектов проводят профилактические беседы.

В настоящее время провели более 10 проверок законности торговли на станциях Псков-Пассажирский и Дно. Выявили три административных правонарушения: факты продажи алкоголя после 22.00, продажи спиртного в нестационарном торговом объекте, розничной продажи алкоголя несовершеннолетнему. Составленные по данным фактам протоколы направили для рассмотрения в мировые суды Псковской области.

Об фактах незаконной реализации товаров на объектах транспортной инфраструктуры жителей региона просят сообщать по телефонам: 8(8112) 66-57-46 (дежурная часть) и 8 800-200-16-02 (телефон доверия УТ МВД России по СЗФО).

Теги: #алкоголь #РЖД #рейд
Источник: Псковская Лента Новостей
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