Общество

Каникулы в городе: чем занять ребенка в Пскове летом?

С наступлением летних каникул у каждого родителя возникает вопрос – чем занять ребенка? Кто-то отвозит свое чадо на дачу к бабушке и дедушке на все лето, где он может купаться, играть в мяч и кататься на велосипеде, а кто-то на 2-3 недели отправляет ребенка в летний лагерь. А как быть, когда ни один из перечисленных вариантов не подходит? Какой досуг можно придумать для школьника, чтобы ему было интересно проводить время?

Псковская Лента Новостей подготовила целых 8 вариантов отличного летнего досуга в Пскове для детей. Вам остается только выбрать то, что заинтересует именно вашего ребенка.

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