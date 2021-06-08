Общество

Елена Полонская: Соцработники вносят вклад в создание атмосферы гуманности

Глава Пскова Елена Полонская поздравила социальных работников с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

«Деятельное внимание к проблемам людей для вас не просто профессиональные обязанности, а призвание. Ваша работа требует не только большой физической, но и полной душевной самоотдачи, особого таланта сопереживания. Своим трудом вы вносите вклад в реализацию эффективной социальной политики, утверждение приоритета прав человека, создание в обществе атмосферы сплоченности и гуманности», - написала Елена Полонская.

Она отметила, что благодаря социальным работникам пожилые, инвалиды, ветераны войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной ситуации, получают реальную поддержку и вновь обретают способность надеяться и верить в будущее.

«Примите слова благодарности за нелегкий труд, неравнодушие, умение сопереживать и приходить на помощь нуждающимся в поддержке. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, успехов в любом деле», - добавила глава Пскова.