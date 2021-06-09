Общество

Псковичей призвали бороться с контрафактом

Горячая линия «Антиконтрафакт» по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукцией начала работу в Псковской области сегодня, 10 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основными целями горячей линии являются:

- содействие государственным органам исполнительной власти, в сферу которых входит противодействие незаконному обороту промышленной продукции, контрольным и правоохранительным органам в работе по противодействию незаконному обороту промышленной продукции;

- информационная и методическая помощь в своевременном выявлении и пресечении возможных нарушений в сфере незаконного оборота промышленной продукции;

- предоставление права и возможности любому физическому и юридическому лицу направить сообщение по вопросам защиты своих прав и законных интересов;

- обеспечение оперативного приема, регистрации и рассмотрения сообщений от заявителей.

Горячая линия «Антиконтрафакт» будет способствовать повышению эффективности объединения усилий государства, бизнеса и граждан в создании действенного механизма общественного контроля за незаконным оборотом промышленной продукции, отметили организаторы.

Сообщить о замеченных нарушениях можно по единому федеральному номеру 8-800-333-51-12.

С 15 февраля горячая линия начала работать круглосуточно в 8 регионах страны: Республиках Адыгея, Дагестан, Башкортостан, Смоленской, Омской, Свердловской, Мурманской областях и Приморском крае. С апреля 2021 года к горячей линии «Антиконтрафакт» подключились еще 25 регионов. К сентябрю текущего году горячая линия будет работать на всей территории Российской Федерации.