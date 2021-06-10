Общество

Плотность населения Псковской области на 31,8% превысила среднероссийскую

Псковстат представил в День России некоторые статистические показатели, характеризующие Псковскую область.

Псковская область – один из 85 субъектов Российской Федерации. В ее состав входит 136 муниципальных образований: 2 городских округа, 24 муниципальных района, 25 городских поселений (городов 14) и 85 сельских поселений. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, территория псковского региона составляет 55,4 тыс. кв. километров, это 0,3% от общей территории России (17125,2 тыс. кв. км).

На 1 января 2021 года на территории области постоянно проживали 620,2 тыс. человек – 0,4% от общей численности постоянного населения России (146171,0 тыс. человек). При этом плотность населения области на 31,8% превысила среднероссийскую – 11,2 человека на 1 кв. км против 8,5 человека на 1 кв. км по России.

В 2020 году коэффициент рождаемости в Псковской области составил 8 родившихся на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 19 умерших на 1000 человек населения.

Экономика региона – составная часть экономики страны. Валовый региональный продукт Псковской области за 2019 год составил 197,1 млрд рублей (на 2,7% больше, чем в 2018 году), в расчете на душу населения – 314 тыс. рублей.

По данным Федеральной таможенной службы, за 2020 год внешнеторговый оборот региона составил 518,3 млн долларов. По сравнению с 2019 годом внешнеторговый оборот региона уменьшился на 12,5%.

Объем промышленного производства в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился на 1,1%, в I квартале 2021 года по сравнению с I кварталом 2020 года – увеличился на 0,5%. Отгружено продукции обрабатывающих производств в 2020 году на 120 млрд рублей, в I квартале 2021 года – на 31,6 млрд рублей.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, в 2020 году составил 45,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2019 годом на 8,9%. Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в I квартале 2021 года составил 12,3 млрд рублей и увеличился по сравнению с I кварталом 2020 года на 4,5%.

В 2020 году объем инвестиций в основной капитал, направленный на развитие экономики и социальной сферы Псковской области составил 37,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 7,9% больше, чем в 2019 году.