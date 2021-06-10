Общество

В России выросла смертность от алкоголя и из-за расстройств психики

В России в прошлом году выросла смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя, сообщает РИА Новости.

По данным Росстата, в 2020-м число таких случаев достигло 50 435 - на 3000 больше, чем в позапрошлом году (47 427 умерших). При этом в 2019 году, по сравнению с 2018-м, выявили снижение смертности от алкоголя почти на 2%.

По подсчетам Минздрава, в 2019 году регионом с самым высоким уровнем алкоголизма стала Чукотка. На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая), а на третьем — Пензенская область (123,5 случая). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области. О том, что за время режима самоизоляции, введенного на время пандемии коронавируса, потребление алкоголя в России выросло на два-три процента, ранее заявлял и глава ведомства Михаил Мурашко.

Также в 2020 году стало на 20% больше смертей, связанных с расстройствами психики и нарушениями поведения. В 2020 году Росстат насчитал 24 159 человек, умерших по этой причине. В 2019 году их было 19 440. Как и в случае со смертями, обусловленными алкоголем, рост статистики смертей в этой графе произошел вслед за снижением, зафиксированным по сравнению с 2018 годом, когда психические расстройства стали причиной гибели 20 619 человек.