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Общество

Торжественное построение личного состава 1-го пожарно-спасательного отряда состоялось в Пскове

12.06.2021 14:30|ПсковКомментариев: 0

В честь отмечаемого сегодня, 12 июня, Дня России в 1-м пожарно-спасательном отряде ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области прошло торжественное построение личного состава.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, с приветственным словом выступил замначальника Главного управления (по ГПС) Андрей Никулин. Он поздравил личный состав территориального подразделения МЧС России с праздником и отметил, что этот день является важным праздником для нашей страны, является символом сплоченности народа, всех, кто искренне предан своей Отчизне, кто свято дорожит историей своей страны, своего народа. Андрей Никулин пожелал всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в деле служения Отечеству.

В рамках мероприятия сотрудникам были вручены ведомственные награды и погоны в связи с присвоением очередных специальных званий.

Теги: #МЧС #праздник #День России #награды
Источник: Псковская Лента Новостей
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