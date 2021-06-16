Общество

Реализацию госпрограмм обсудил соцкомитет областного Собрания

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Псковской области за 2020 год рассмотрел комитет по труду и социальной политике регионального парламента. Об этом с заседания комитета, которое проходит 16 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев рассказал, что в прошлом году в регионе реализовывались 19 государственных программ по трем направлениям: «Новое качество жизни» (11 госпрограмм), «Модернизация экономики» (7 госпрограмм) и «Сбалансированное региональное развитие» (1 госпрограмма).

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«Марина Валерьевна, как реализуется программа "Земский фельдшер"?», - спросил председатель комитета Виктор Антонов.

«Программа выполняется. Показатели имеют ежегодную тенденцию к росту», - ответила она.

Депутат Наталья Мельникова уточнила, учитывается ли отставание по программам при работе в этом году. «Да, учитывается, - ответил Андрей Михеев. - Эти тенденции нельзя не учитывать».

Виктор Антонов указал на то, что от программ должен быть эффект, который должен сказаться, например, на улучшении демографической ситуации.

Андрей Михеев ответил, что госпрограммы реализуются не за один год. «Рано говорить об эффективности?» - поинтересовался Виктор Антонов. «Никогда не рано говорить об эффективности, - ответил Андрей Михеев. - Часть показателей в 2020 году была достигнута».