Общество

Василий Осипов проконтролировал благоустройство сквера в Палкино

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов находится с рабочим визитом в Палкинском районе 19 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в муниципалитете вице-губернатор контролирует исполнение областных программ в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

В первую очередь Василий Осипов посетил сквер у озера в районном центре. На данном объекте ведется благоустройство в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На его реализацию направили более 4 млн рублей. Планируется, что в сквере появится благоустроенная набережная из камня, а также будет построен пирс. Кроме того, на территории общественного пространства установят скамейки, урны, лежаки, велопарковку, тренажеры и малые архитектурные формы.

На площадке Василий Осипов провел выездное совещание с руководством района и представителями подрядной организации.

Исполняющий обязанности Палкинского района Василий Раков отметил, что на объекте уже выполнили большой объем работ. В частности, провели очистку прибрежной зоны, укрепили берег, смонтировали пирс. В ближайшее время рабочие приступят к благоустройству набережной. Параллельно в муниципалитет начнутся поставки оборудования для спортивной зоны и другие детали для создания экстерьера, рассказал Василий Раков.

Осмотрев участок благоустройства, вице-губернатор положительно оценил проведенные работы. Вместе с тем он обратил внимание на отставание от графика, в связи с чем поинтересовался реальным сроком сдачи объекта. Василий Раков заверил, что работы в сквере завершат до конца июля. «Сделать предстоит еще много. Строительство продолжается. Вместе с этим ведется претензионная работа с подрядчиком», - сообщил исполняющий обязанности главы муниципалитета.

По итогу обсуждения актуальных вопросов, связанных с благоустройством объекта, заместитель губернатора поручил руководству муниципалитета регулярно контролировать приведение территории сквера в порядок и максимально ускорить темпы работ.

Затем Василий Осипов провел совещание в администрации Палкинского района, посвященное вопросам переселения граждан из аварийного жилья, а также ликвидации несанкционированных свалок и оборудованию в населенных пунктах контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов.