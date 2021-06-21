Общество

Сквер Псковских десантников появится в Санкт-Петербурге

Сквер Псковских десантников появится у дома № 24, корпус 1 на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге. Такое решение приняла Топонимическая комиссия города, передает «Интерфакс».

Название сквера посвящено памяти воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104 полка 76-й гвардейской Псковской дивизии, героически погибших в 2000 году в Чечне.

Сквер примыкает к территории Электромеханического техникума железнодорожного транспорта имени Суханова, в котором учились двое погибших десантников: Тимошинин и Чугунов.

Напомним, нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики. В ходе боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта 2000 года, бойцы 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. Тогда погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.