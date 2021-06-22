Общество

Псковичи смогут получить бесплатную консультацию в Росреестре 24 июня

Жители региона смогут получить консультацию у сотрудников управления Росреестра по Псковской области завтра, 24 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росреестра.

С 9.00 до 10.00 по телефону 68-70-77 будет работать «горячая линия» заместителя начальника отдела государственной регистрации недвижимости Елены Евтюгиной по вопросам оформления прав на ранее учтенные объекты недвижимого имущества.

Также с 10.00 до 11.00 по телефону 68-74-06 звонки будет принимать начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко. Она ответит на вопросы о профилактике и противодействии коррупции.

«Горячая линия» главного специалиста-эксперта отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Галины Андрияновой будет доступна с 11.00 до 12.00 по телефону 68-74-58. От этого специалиста псковичи могут узнать о правилах оспаривания результатов определения кадастровой стоимости земельных участков.

Кроме того, с 16.00 до 17.00 начальник отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Татьяна Петрова проконсультирует всех желающих о госземнадзоре на территории региона. Звонки будут приниматься по телефону 68-74-15.