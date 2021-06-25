Общество

Оператор Почты России из Пскова вошла в число лучших по профессии

В Санкт-Петербурге завершился макрорегиональный этап профессионального мастерства среди почтальонов, начальников отделений почтовой связи, операторов и водителей почтовых автомобилей. По итогам конкурса оператор Псковского городского отделения 180019 Лилия Сазонова заняла второе место, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС Псковской области.

Всего за звание лучших по профессии соревновались по 9 операторов, почтальонов, начальников отделений и водителей почтовой связи из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республик Коми и Карелии.

«Это мой первый опыт участия в конкурсе профессионального мастерства. Да, было волнительно, но любопытно проверить свои знания. На следующий год обязательно снова приму участие, чтобы победить», – поделилась Лилия Сазонова.

Победители и участники макрорегионального тура соревнования будут награждены дипломами и ценными подарками.

«Мне очень приятно отметить профессионализм и стремление к росту нашей коллеги. От всей души поздравляю с результативным, на мой взгляд, участием. Желаю новых высот и побед», – отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.