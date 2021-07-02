Общество

Пишущим псковичам предлагают отправить свою книгу на конкурс

Продолжается прием заявок на участие в Национальной молодежной Литературной премии для авторов, пишущих на русском языке: прозаиков, поэтов и сценаристов из России в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заявки принимают по номинациям: «Нонфикшн», «Остросюжетный роман», «Фантастика», «Фэнтези», «Поэзия», «Комиксы», «Детская книга», «Электронная книга» (спецноминация). На соискание премии могут претендовать как неизданные произведения, так и ранее опубликованные работы, в том числе самиздат.

Для подачи заявки необходимо:

Пройти регистрацию на портале АИС «Молодежь России» Выбрать в разделе «мероприятия» Национальную премию для молодых авторов, пишущих на русском языке. https://myrosmol.ru/event/67559 Выбрать номинацию и заполнить заявку в соответствии с указанными требованиями Опубликовать номинируемое произведение на одном из предлагаемых системой сервисов: ЛитРес, Литмаркет или Яндекс. Диск Внести ссылку на работу, опубликованную на одном из указанных сервисов, в анкету участника в личном кабинете на портале АИС «Молодежь России».

Заявки принимают до 23 августа.

Экспертный совет, в который войдут литераторы, редакторы, издатели, литературные критики, деятели культуры и искусства и опытные педагоги, отберет 35 финалистов (по 5 в каждом направлении). Финалиста в номинации «Электронная книга» партнеры премии, ЛитРес и Литмаркет, определят из их числа. Имена лауреатов будут названы на церемонии награждения, которая пройдет в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Призы для победителей

Победители в номинациях «Фантастика», «Фэнтези», «Поэзия», «Остросюжетный роман» смогут пройти бесплатное обучение в «Академии писателей Эксмо». Их работы также будут рассмотрены издательской группой «Эксмо» для возможной публикации.

Работы призеров в остальных номинациях будут переданы издательствам-партнерам Литпремии на рассмотрение к печати:

«Детская книга» — в издательства «Феникс» и «Вакоша»

«Нонфикшн» — в издательство «Питер»

«Комиксы» — в издательства «Бумкнига» и «Комильфо».

Победитель в спецноминации «Электронная книга» получит рекламное продвижение на портале Литмаркет: рекламный баннер на главной странице портала, пакет таргетированной рекламы, публикации в социальных сетях. А также сможет заключить контракт на издание произведения в издательстве «ЛитРес» с опциями бесплатного изготовления аудиоверсии книги и последующим распространением на сервисах ЛитРес.

«В этом году среди партнеров Литпремии более десяти издательств, заинтересованных в начинающих авторах. И главной ценностью для участников, конечно, является возможность быть изданным и получить продвижение своего творчества. Организаторы, издатели и ваши будущие читатели — мы все ждем ваших заявок!» —прокомментировала старт проекта директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Партнеры Литпремии: издательство «Эксмо», издательство «Комильфо», издательство «Пешком в историю», издательство «Феникс», сервис электронных книг «ЛитРес», издательство «Вакоша», издательство «Питер», ООО «Литмаркет», издательство «Комфедерация», издательство «Комикс паблишер», издательство «Бумкнига».

Подробнее о Литпремии можно узнать на официальном сайте Роскультцентра.

О Национальной молодежной Литпремии Роскультцентра

Национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском языке, ежегодно проводится Роскультцентром при содействии Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Цель Литпремии — системная поддержка, создание условий для обучения, выявления и продвижения наиболее ярких и талантливых молодых авторов, пишущих на русском языке и желающих развивать свой литературный проект.

Задачами проекта являются обучение начинающих авторов в области литературного бизнеса, издательского дела и разработки книжного продукта; популяризация русского языка и современной литературы, оказание содействия по созданию и реализации эффективно-функционирующего книжного продукта.