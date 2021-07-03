Общество

Псковские общественники сразились в стрелковом турнире

Стрелковый турнир среди патриотически направленных общественных объединений, посвященный памяти Героя Советского Союза Александра Германа состоялся в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Организатором соревнований выступило Псковское региональное представительство МОО «Право на оружие». Участники состязаний почтили память командира 3-й Ленинградской партизанской бригады, воевавшей с немецко-фашистскими захватчиками на территории Псковской области, Героя Советского Союза Германа Александра Викторовича, .

Стрельбы проводились после получения всех разрешений в соответствующих надзорных органах в стрелковом центре РОСТО – ДОСААФ России в Пскове. Соревновались стрелки в упражнениях из пистолета ИЖ – 71 калибра 9 х 17 мм по двум появляющимся мишеням пятью сериями из двух выстрелов с переносом огня.

В соревнованиях приняло участи около тридцати человек. Честь общественных организиаций отстаивали Псковский областной комитет Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий (старший команды – Игорь Иванов), НКО – «Право на Оружие» (старший команды – Павел Николаев), «Боевое Братство Санкт-Петербург» (старший команды – Олег Тарунов), «Движение в поддержку Флота» (старший команды – Григорий Турчин).

Кроме того в соревнованиях выступили представители национальных диаспор а так же национальные диаспоры – Чеченская диаспора «Бард» (старший команды – Саид Дукаев), Армянская диаспора «Урарту» (старший команды – Меружан Вермишян), Еврейская диаспора (старший команды – Эдуард Гринберг), из казачьих организаций – «Западный казачий Резерв» (старший команды – Вадим Зыбин),

Победителями турнира в личном зачете стали: первое место – Беслан Найбарханов, «Бард» (81 из 100 очков), второе место – Рафик Григорян, «Урарту» (71 из 100 очков), третье место – Вадим Зыбин, «Западный казачий Резерв» (52 из 100 очков). Победители получили почетные грамоты, награды и ценные подарки.

Псковское региональное представительство МОО «Право на оружие» постоянно проводит стрелковые турниры, приуроченные к памятным датам и дням воинской Славы. Из-за коронавирусных ограничений, стрельбы не проводились более года, но сегодня удалось провести данные мероприятия, которые позволили представителям казачества, общественных организаций и диаспор пообщается, спланировать совместные мероприятия и укрепить навыки по пулевой стрельбе, напомнили в облсовпрофе.