Общество

Псковичам предлагают сфотографироваться с прививочным сертификатом для флешмоба

Московский Музей Победы предложил жителям Псковской области поддержать флешмоб «Победим ковид вместе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Жителям региона, сделавшим прививку от COVID-19, предлагают прислать свою фотографию с сертификатом о вакцинации. Самые яркие снимки участников акции составят лозунг «Победим ковид вместе», который через месяц, 6 августа, будет размещен на сайте Музея Победы.

Загрузить свое фото можно до 30 июля.

Каждый, кто присоединится к флешмобу и внесет свой вклад в победу над пандемией, получит в подарок доступ к виртуальной экскурсии по уникальной экспозиции «Подвиг Народа».

Подробности акции на сайте Музея Победы.