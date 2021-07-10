Общество

Александр Котов поздравил работников почтовой связи с профессиональным праздником

Работников почтовой связи и ветеранов отрасли поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Он отметил, что государственная компания «Почта России» входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации, что указывает на ее значимость для страны и общества.

«В современном мире, где цифровые технологии предоставляют людям обширные возможности общения и взаимодействия, почтовая связь по-прежнему остается востребованной. Почтовые отделения, работающие и в мегаполисах, и в глубинке, предоставляют традиционные услуги по отправке писем, доставке товаров, выдаче пенсий и пособий. Вслед за меняющимся миром и стремительно растущими скоростями коммуникации государственная почтовая сеть проходит процесс модернизации, поставив перед собой задачу превратиться из традиционного почтового оператора в высокотехнологичную почтово-логистическую компанию», - подчеркнул Александр Котов.

По словам председателя Псковского областного Собрания, он уверен, эта амбициозная цель достижима при сохранении той социальной ответственности, которую сегодня несет «Почта России», особенно по обслуживанию жителей отдаленных территорий и сельской местности.

«От всей души желаю всем почтовым работникам здоровья и благополучия, компании – развития и процветания!» - заключил он.