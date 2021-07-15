Общество

Александр Козловский поздравил опочан с днем освобождения города

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Опочки с днем освобождения города. Свое обращение он опубликовал в социальных сетях.

Политик отметил, что эта дата навсегда вписана в историю Опочецкой земли. Священный долг нынешнего поколения — защищать память тех, кто спас родную землю в суровые годы войны, подчеркнул парламентарий

«Желаю всем жителям Опочецкого района здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия! Вечная память павшим! Вечная слава живым!» - сказал Александр Козловский.