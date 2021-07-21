Общество

Гидрометцентр предупредил россиян о похолодании

Температуры в европейской части России к выходным опустятся ниже нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«К выходным вся европейская территория будет окрашена синим цветом, то есть температура будет ниже нормы. В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы», - приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Однако, по его словам, в грядущую пятидневку уже не будет сильных температурных аномалий.

При этом, добавил Вильфанд, в центре европейской части страны не ожидается осадков до конца недели.