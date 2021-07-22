В ПФР рассказали об ошибках при подаче заявлений на выплаты

О том, какие ошибки допускают псковичи при подаче заявления на выплаты для будущих мам и одиноких родителей Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.
Прием заявлений на выплаты для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, начался 1 июля. Для получения выплаты доход семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Псковской области это 11 807 рублей.
Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Заявления можно подать на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.
В пресс-службе ОПФР подчеркнули, что при подаче заявления через портал Госуслуг необходимо внимательно вносить данные. Допущенные неточности или ошибки могут привести к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе. Среди самых распространенных ошибок при подаче заявления:
«Обращаем ваше внимание, что перечисление средств будет происходить только на банковские карты национальной платежной системы "Мир". Просим вас внимательнее относиться к заполнению заявлений!» - добавили в пресс-службе.