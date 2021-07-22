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Общество

В ПФР рассказали об ошибках при подаче заявлений на выплаты

22.07.2021 13:17|ПсковКомментариев: 0

О том, какие ошибки допускают псковичи при подаче заявления на выплаты для будущих мам и одиноких родителей Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Прием заявлений на выплаты для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно, начался 1 июля. Для получения выплаты доход семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Псковской области это 11 807 рублей.

Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Заявления можно подать на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

В пресс-службе ОПФР подчеркнули, что при подаче заявления через портал Госуслуг необходимо внимательно вносить данные. Допущенные неточности или ошибки могут привести к тому, что заявление не пройдет проверку в информационной системе. Среди самых распространенных ошибок при подаче заявления:

  • неправильно введенные данные ребенка: написание ФИО, отличного от того, что указано в свидетельстве о рождении;
  • неправильно введены реквизиты актовой записи о рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой записи);
  • неправильный СНИЛС ребенка;
  • предоставление ошибочных данных в сведениях о банковском счете (необходимо предоставить номер счета, а не номер карты);
  • отсутствие данных о реквизитах актовой записи о расторжении брака;
  • отсутствие данных  судебных решений о взыскании алиментов;
  • не указано наименование медицинского учреждения, где наблюдается вставшая на учет беременная женщина.

«Обращаем ваше внимание, что перечисление средств  будет происходить только на банковские карты национальной платежной системы "Мир". Просим вас внимательнее относиться к заполнению заявлений!» - добавили в пресс-службе.

Теги: #пенсионный фонд #выплаты #заявление
Источник: Псковская Лента Новостей
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