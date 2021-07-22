Общество

Минпросвещения: Второй иностранный язык в школах теперь необязателен

Министр просвещения Сергей Кравцов поставил точку в долгих спорах родителей и школ - учить или не учить детям второй иностранный язык с 5 класса, передает Российская газета.

Окончательное решение Общественная палата приняла на общественных слушаниях в четверг, 22 июля.

Напомним, новые федеральные государственные образовательные стандарты закрепляют с 1 сентября 2022 года необязательность изучения второго иностранного языка в школе. Его можно изучать только по заявлению родителей. В то же время, по данным опросов федеральных СМИ, качеством изучения второго иностранного языка в российских школах недовольны 65,4% родителей. Практически все они считают, что для большинства учеников второй иностранный и вовсе не нужен.

«В соответствии со стандартом, введение второго обязательного языка определяется школой с учетом мнения родителей. Такая формулировка прописана в том варианте стандарта, который принят», - пояснил еще раз Кравцов.

Отметим, по согласованию с родителями, программы могут быть изменены уже в 2021 году. А значит, если директору школы принесут пачку заявлений от родителей с просьбой не вводить второй иностранный язык для пятиклашек с сентября 2021 года, изменения должны быть внесены.