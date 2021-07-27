Общество

Псковские антимонопольщики признали незаконной рекламу «М.Видео»

Рекламу магазина «М.Видео», отправленную на электронную почту псковича без его согласия, признали ненадлежащей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского УФАС, такое решение приняла комиссия ведомства в отношении ООО «МВМ» по результатам рассмотрения жалобы.

В «М.Видео» пояснили, что заявитель в 2010 году получил карту лояльности, заполнив в одном из магазинов сети анкету, в которой он дал свое согласие на рассылку рекламы на свой e-mail. Более того, с использованием этой карты недавно была совершена покупка. Однако доказать факт заполнения анкеты и получения карты заявителем в «М.Видео» не смогли. Из чеков, представленных в материалы дела, также невозможно установить, что покупателем являлся именно заявитель.

«В заявлении было отмечено, что гражданин прежде никаких взаимоотношений не имел ни с магазином розничных продаж, ни с интернет-магазином, ни какими-либо иными сервисами, то есть не мог выразить свое согласие на получение рассылок. Со своей стороны, наличие согласия клиента и магазин не смог предоставить. По словам представителя, бумажные анкеты не хранятся 11 лет, но их следовало сохранить, тем самым обезопасить себя на предмет подобных жалоб», - прокомментировала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.

По итогам рассмотрения будет возбуждено административное дело, компании грозит штраф от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.