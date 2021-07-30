Калькулятор страхования жизни: почему стоит заключать договор онлайн?

Решились застраховать жизнь, но не знаете, во сколько обойдется страховка? Рассчитать стоимость можно онлайн. Для этого достаточно знать основные параметры, которые будут включены в соглашение:
После этого можно запустить калькулятор страхования жизни, через который будет рассчитана итоговая стоимость страховки.
Не имеете возможности лично явиться в офис для того, чтобы подписать договор и получить необходимую страховку? Тогда сервис страхования, работающий онлайн, - то, что вам нужно. Для того, чтобы им воспользоваться, понадобится минимальное количество информации:
Сформировать и подписать договор о страховании жизни можно всего за несколько минут - в результате вы можете сделать это в перерыве между работой. Вам не придется тратить свой выходной. Готовый полис придет через несколько минут после внесения платы за страховку на электронную почту, указанную при подписании договора.
Страховка жизни, заключенная онлайн при помощи специализированного сервиса, рассчитана на покрытие потери жизни в результате следующих несчастных случаев:
При наступлении одного из страховых случаев, описанных в договоре, необходимо сообщить об этом сотрудникам страховой компании. Для этого необходимо позвонить по телефону, указанному на полисе страхования.
После этого вам придется предоставить подтверждение того, что страховой случай действительно наступил, переслав по электронной почте или в чате документы, запрошенные сотрудником компании. После их проверки деньги по страховке будут перечислены на указанный счет.
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