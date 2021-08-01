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Общество

Пострадавшего при нападении хищника аиста спасли в Пскове

02.08.2021 09:57|ПсковКомментариев: 0

В псковской ветклинике прооперирован взрослый аист, найденный на дороге близ деревни Троицкое Поддубье Псковского района. Предположительно, на него напало дикое животное. Об этом сообщает волонтерский центр помощи «Дом Белого аиста» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа волонтерского центра помощи «Дом Белого аиста»

«О нем (аисте - ред.) сообщили местные жители, они же и доставили птицу в ветеринарную клинику. Хирургом Павел Синица у птицы был диагностирован вывих интертарзального сустава левой ноги, проведена серьезная хирургическая операция по восстановлению суставных связок. Видимо, аист, сильный и крупный самец, подвергся нападению хищного зверя, ему удалось вырваться, но суставные связки были повреждены, из-за этого произошёл вывих ноги. В поисках помощи птица вышла к дороге, где и была обнаружена», - рассказали в центре.

Сейчас птица находится в «Доме Белого аиста». «Надеемся, что он поправится, встанет на ноги, будет ходить и в следующем году улетит в дикую природу. Эту же зиму ему придётся провести в аистином центре», - говорится в сообщении.

Теги: #Псковская область #аисты
Источник: Псковская Лента Новостей
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