Общество

Концепцию научно-образовательного кластера презентовали в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание с профильными специалистами, чтобы обсудить вопросы создания единого научно-образовательного кластера в Пскове, на территории, расположенной у мультимедийного исторического парка «Россия — моя история». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Кластер предполагает комплексное развитие и благоустройство этого городского пространства, которое долгое время было заброшенным и требовало приведения в порядок.

В рамках совещания была представлена концепция научно-образовательного кластера, которая предполагает разбивку на различные тематические зоны. Главный архитектор Псковской области — начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин обратил внимание, что над этой территорией работа ведется давно. Предполагается, что здесь будут четыре основные зоны. На одной разместится исторический парк «Россия — моя история», места для отдыха с музыкальным фонтаном и сцена.

Севернее расположится новая школа, которую планируется возвести по национальному проекту «Образование», и появится центр дополнительного образования. Еще одну территорию займет спортивное ядро с различными площадками для игровых видов спорта, футбольное поле, а также стационарные объекты — душевые, раздевалки. На берегу реки Великой раскинется большая общественная территория для отдыха жителей и гостей города. Эксперты особое внимание обратили на то, что Степановский лужок — зона охраняемого ландшафта, что было учтено при разработке эскизных решений.

Участники рабочего совещания рассмотрели детали представленной концепции, внесли предложения по ее изменению. Речь зашла и о возможном участии ПАО «Сбербанк» в реализации проекта по созданию научно-образовательного кластера. Михаил Ведерников также поручил внести необходимые корректировки, а также проработать, какие региональные и федеральные программы могут быть задействованы в реализации различных этапов данной концепции.