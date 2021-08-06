Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
За отмену пенсионной реформы
с чего начинается плитка
памятка - собираем ребенка в школу
волонтеры победы чтобы помнили
Домоуправления должны «Псковэнергосбыту» более 70 млн рублей
Телефон прямого эфира 56-73-72
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё Общество 06.08.2021 07:000 Почти 300 пациентов избавились от коронавируса в Псковской области за сутки 07.08.2021 20:330 В Минздраве объяснили агресивность третьей волны коронавируса 07.08.2021 19:520 Нескольких псковичей привлекут к ответственности за сорняки на участке 07.08.2021 19:100 Росгвардия напомнимает псковичам о сроке уплаты административных штрафов 07.08.2021 18:032 За нарушение «масочного режима» за неделю составили протоколы на четырех псковичей 07.08.2021 17:430 Аналитик рассказал, когда нужно менять телефон
 
 
 
Самое популярное 05.08.2021 11:330 В ДТП с автобусом в Пскове пострадала кондуктор 04.08.2021 14:1210 Совсем уже кикнулись 06.08.2021 15:154 Сын известного псковского бизнесмена стал вице-губернатором Иркутской области 06.08.2021 14:331 В Пскове горит общежитие на улице Киселева. ФОТО 05.08.2021 12:178 Помощник президента России посетил районную больницу в Печорах
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Минздраве объяснили агресивность третьей волны коронавируса

07.08.2021 20:33|ПсковКомментариев: 1

Коронавирус распространяется сейчас более агрессивно, чем раньше, из-за того, что меняется штамм, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости. 

Он назвал развитие эпидемиологической ситуации третьей волной.

«Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — сказал Мурашко журналистам.

Министр напомнил, что при заражении дельта-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 сокращается инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений. По его словам, если это происходит, то уже на пятые сутки после начала заболевания.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против новой разновидности вируса, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19. В то же время британские ученые предположили, что мутация коронавируса делает существующие вакцины малоэффективными.

За сутки коронавирусом в России заразились 22 320 человек. Днем ранее — 22 660, темп прироста составляет 0,35%. Всего за время эпидемии инфекцию перенесли более 6,4 миллиона человек, из них 164 094 скончались, 5 739 838 пациентов выздоровели.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,8 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 201 миллиона. Свыше 4,2 миллиона человек спасти не удалось.

Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

Теги: #минздрав #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к инициативе разрешить коллекторам взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ?
В опросе приняло участие 496 человек
07.08.2021, 21:380 В Куньинский район приехал клуб на колесах 07.08.2021, 21:190 Из-за перебегавшей дорогу собаки в Печорском районе столкнулись три автомобиля 07.08.2021, 21:130 В Пскове с июня разыскивают пенсионера 07.08.2021, 20:550 Реставрационные работы продолжаются в храме Успения в псковской деревне Мелетово
07.08.2021, 20:331 В Минздраве объяснили агресивность третьей волны коронавируса 07.08.2021, 20:120 Фестиваль бардовской песни пройдет в Пскове 07.08.2021, 19:520 Нескольких псковичей привлекут к ответственности за сорняки на участке 07.08.2021, 19:340 Автомобиль «Ауди» столкнулся с микроавтобусом в Пскове
07.08.2021, 19:100 Росгвардия напомнимает псковичам о сроке уплаты административных штрафов 07.08.2021, 18:450 Псковских туристов не предупредили об отмене авиарейса из Краснодара 07.08.2021, 18:250 Преподавателю псковского колледжа присвоили звание заслуженного работника культуры РФ 07.08.2021, 18:032 За нарушение «масочного режима» за неделю составили протоколы на четырех псковичей
07.08.2021, 17:430 Аналитик рассказал, когда нужно менять телефон 07.08.2021, 17:181 Прилетевшая из Лондона летучая мышь умерла от нападения кошки в Палкинском районе 07.08.2021, 17:090 Амбулаторный кабинет УЗИ начал работать в Псковской областной инфекционной больнице 07.08.2021, 16:500 Скончалась псковский архитектор-реставратор Галина Тютюнникова
07.08.2021, 16:311 В сети появилось видео с полетом над Псково-Печерским монастырем 07.08.2021, 16:112 Зарегистрированы еще девять кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание 07.08.2021, 15:520 ДТП затрудняет движение у торгового центра «Акваполис» в Пскове. ФОТО 07.08.2021, 15:290 Более 150 тысяч человек в Псковской области привились первым компонентом вакцины от COVID-19
07.08.2021, 15:151 Псковичка помогала «знакомой» разблокировать телефон и потеряла 4,5 тысячи рублей 07.08.2021, 14:569 Депутат Госдумы призвал увеличить рабочую неделю в России 07.08.2021, 14:340 Тактико-специальные учения саперных подразделений завершились на полигоне Струги Красные 07.08.2021, 14:150 До 27 градусов прогреется воздух в Псковской области 8 августа
07.08.2021, 13:550 В Красногородском районе пропал 62-летний мужчина 07.08.2021, 13:339 Льва Шлосберга могут снять с выборов в Госдуму в Москве 07.08.2021, 13:303 Росстат отчитался о снижении уровня бедности населения 07.08.2021, 13:090 Астроном-любитель из Пскова сфотографировал спиральную галактику и Луну
07.08.2021, 12:501 Завод по производству сжиженных газов в «Моглино» планируют открыть в следующем году 07.08.2021, 12:310 В Псковском районе легковой автомобиль попал в ДТП при обгоне грузовика 07.08.2021, 12:123 Еще пять человек скончались от коронавируса в Псковской области 07.08.2021, 12:040 Рисунки псковичей о фронтовых собаках вошли в виртуальную выставку московского музея
07.08.2021, 11:450 В МВД составили портрет среднестатистического преступника в России 07.08.2021, 11:250 Двух потерявшихся людей нашли в опочецком лесу 07.08.2021, 11:042 В псковской инфекционке прокомментировали отмену противочумных костюмов в «красных зонах» 07.08.2021, 10:450 Путин сообщил о планах завершить социальную газификацию к концу 2022 года
07.08.2021, 10:270 В выручке пушкиногорского магазина обнаружили фальшивую купюру 07.08.2021, 10:0710 Эксперт рассказал о россиянине, который заразил коронавирусом полторы тысячи человек 07.08.2021, 09:410 Полиция провела проверку по заявлению о приставании полуголого мужчины к ребенку в Пскове 07.08.2021, 09:360 Фестиваль «Когда мы были на войне» проходит на «Линии Сталина» в Островском районе
07.08.2021, 09:180 На выборы главы Куньинского района зарегистрированы пять кандидатов 07.08.2021, 09:002 В Роспотребнадзоре заявили о невозможности определить штамм COVID-19 по симптомам 06.08.2021, 23:260 Александр Котов назвал тревожной ситуацию с ремонтом школы в Стругах Красных 06.08.2021, 23:140 Водитель «Форда» пострадал в ДТП под Печорами
06.08.2021, 22:170 В Пскове пройдет фестиваль уличного спорта 06.08.2021, 21:3211 Путин рассказал о ведущей политической силе в России 06.08.2021, 21:210 Более 40 атлетов со всей страны примут участие в силовых соревнованиях по воркауту в Пскове 06.08.2021, 21:002 После побега пятерых заключенных арестованы сотрудники подмосковного ИВС
06.08.2021, 20:400 Вопросы профориентации молодежи обсудили Александр Козловский и руководители предприятий Великих Лук 06.08.2021, 20:110 Российскому судье доверили работу на матче за Суперкубок УЕФА 06.08.2021, 19:482 Естественная убыль населения в России за I полугодие выросла почти на 60% 06.08.2021, 19:212 В Пскове доизбрали членов Общественной палаты региона
06.08.2021, 18:470 Пьесы двух «немецких Иоганнов» исполнит в Тригорском скрипач из Петербурга 06.08.2021, 18:330 Глава МЧС России предрек увеличение количества стихийных бедствий 06.08.2021, 18:170 Борис Елкин: Я готов общаться с гражданами 06.08.2021, 18:013 Псковичей призвали не отпускать детей в лес одних
06.08.2021, 18:000 «Акценты» Донецкого: Казус «Яблока», и. о. сити-менеджера Пскова и Пересильд в скафандре 06.08.2021, 17:530 «IT-куб» в Пскове открывает набор учащихся на новый учебный год 06.08.2021, 17:470 Волна заболеваемости COVID-19 в Великих Луках вышла на плато - Николай Козловский 06.08.2021, 17:451 Будущее псковского туризма
06.08.2021, 17:397 Президент поручил дополнительно поддержать россиян с низкими доходами 06.08.2021, 17:321 В ГИБДД рассказали псковичам об усугубляющем факторе всех ДТП 06.08.2021, 17:200 Борис Елкин призвал уделять внимание доступности объектов для маломобильных граждан 06.08.2021, 17:1212 Путин поручил выйти на прирост численности населения по итогам 2024 года
06.08.2021, 17:070 В Островском районе найдено тело пропавшего 1 августа пенсионера 06.08.2021, 17:000 Псковичей приглашают посетить ремесленную ярмарку в Детском парке 06.08.2021, 16:510 В Куньинском районе мошенница обманула женщину с больными ногами 06.08.2021, 16:310 Еще три кандидата зарегистрированы на выборы в Госдуму от Псковской области
06.08.2021, 16:272 Псковские храмы в фотографиях представили жителям и гостям города 06.08.2021, 16:220 Концепцию научно-образовательного кластера презентовали в Пскове 06.08.2021, 16:170 Мотоциклист упал на Октябрьском проспекте в Пскове 06.08.2021, 16:150 Волонтеры помогут маломобильным псковичам во время замены лифтов
06.08.2021, 16:100 Путин поручил до конца 2023 года обеспечить стопроцентную доступность детсадов 06.08.2021, 16:040 Сбербанк помогает родителям собрать детей в школу 06.08.2021, 15:580 Пропавший в новогодние выходные великолучанин найден убитым 06.08.2021, 15:570 При пожаре в общежитии на улице Киселева в Пскове пострадал мужчина
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.