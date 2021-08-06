Общество

В Минздраве объяснили агресивность третьей волны коронавируса

Коронавирус распространяется сейчас более агрессивно, чем раньше, из-за того, что меняется штамм, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал развитие эпидемиологической ситуации третьей волной.

«Третья волна в силу того, что меняется штамм, более агрессивна и быстрее распространяется среди населения», — сказал Мурашко журналистам.

Министр напомнил, что при заражении дельта-штаммом коронавируса SARS-CoV-2 сокращается инкубационный период и время до развития тяжелых осложнений. По его словам, если это происходит, то уже на пятые сутки после начала заболевания.

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Ранее Роспотребнадзор заявил, что существующие вакцины по-прежнему обладают хорошими профилактическими и защитными свойствами против новой разновидности вируса, а также защищают от тяжелых форм заболевания COVID-19. В то же время британские ученые предположили, что мутация коронавируса делает существующие вакцины малоэффективными.

За сутки коронавирусом в России заразились 22 320 человек. Днем ранее — 22 660, темп прироста составляет 0,35%. Всего за время эпидемии инфекцию перенесли более 6,4 миллиона человек, из них 164 094 скончались, 5 739 838 пациентов выздоровели.

Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число заболевших превысило 200,8 миллиона, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их уже более 201 миллиона. Свыше 4,2 миллиона человек спасти не удалось.

Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.