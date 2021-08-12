Общество

Очаг коронавируса выявлен в псковском онкодиспансере

Очаг COVID-19 выявлен в хирургическом отделении Псковского областного онкодиспансера. Об этом сообщает телеграм-канал советника губернатора Псковской области Антона Сергеева (Rikhtman).

«Отделение уже обработано, все необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия проведены», - сообщает телеграм-канал.



В самом онкодиспансере эту информацию не подтвердили. По словам заместителя главного врача Константина Алексеева, очага COVID-19 в учреждении нет.



«У нас нет очага. Вы сможете в Роспотребнадзор обратиться, они вам дадут информацию, есть ли у нас очаг. И в предыдущий раз была информация о том, что у нас очаг, а очага не было. У нас также ведутся операции, все пациенты получают лечение в отделениях», - сказал он.



В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей руководитель территориального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук заявил, что очаг коронавируса в онкодиспансере все-таки выявлен. «Да, мы сейчас разбираемся. Действительно, там есть очаг коронавируса. Информацию о количестве заболевших пока уточняем», - сказал он.