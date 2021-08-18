Общество

Пенсионный фонд: Выплата пенсии с индексацией происходит на четвертый месяц после увольнения

После прекращения пенсионером трудовой деятельности выплата пенсии с учетом индексаций происходит на четвертый месяц с месяца увольнения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении ОПФР по Псковской области.

Почти 47 тыс. пенсионеров в Псковской области являются работающими. Часто в региональное Отделение ПФР поступают вопросы, касающиеся индексации пенсии после увольнения с работы.

В связи с этим пенсионный фонд дает разъяснения. Выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций осуществляется только неработающим пенсионерам. Так в январе этого года пенсии были увеличены на 6,3 процента.

У работающих же пенсионеров эти повышения фиксируются в лицевом счете пенсионера, но выплата пенсии осуществляется без учета суммы индексации. После прекращения пенсионером трудовой деятельности полный размер пенсии с учетом всех «пропущенных» индексаций начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а выплата пенсии в полном размере происходит на четвертый месяц с месяца увольнения – с доплатой за три предыдущих месяца.

Таким образом, если пенсионер уволился с работы в августе 2021 года, то в сентябре в ПФР поступит отчетность от работодателя за август с данными, что гражданин еще числится работающим. В октябре ПФР получит отчетность за сентябрь, по которой в списке работающих человек уже не значится.

По закону решение о выплате принимается в следующем месяце после получения отчетности, в этот период специалисты ПФР произведут обработку сведений и в ноябре вынесут решение о выплате пенсии с учетом индексации. В декабре пенсионер получит пенсию в полном размере, а также доплату разницы между прежним и новым размером пенсии за сентябрь, октябрь и ноябрь.