Общество

Итоги проекта «Нам лет...!» подвели в Пскове

Итоги проекта «Нам лет...!», реализованного на средства президентского гранта, подвели на конференции псковского отделения Союза пенсионеров России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В конференции приняли участие депутат Государственной Думы Александр Козловский, член Совета Федерации Елена Бибикова, глава города Пскова Елена Полонская и управляющий отделением ПФР Псковской области Наталья Мельникова.

Выступая перед участниками конференции, депутат Госдумы Александр Козловский поблагодарил их за деятельную работу, самоотдачу и пожелал удачи во всех начинаниях и крепкого здоровья. «Хотелось бы, чтобы молодое поколение брало с вас пример», - отметил он.

Со словами благодарности к руководству и активистам регионального отделения этой организации обратилась и глава Пскова Елена Полонская. «Благодаря вам досуг пожилых людей становится разнообразным, позволяет им комфортнее ориентироваться в современном быстро меняющемся мире, все время узнавать что-то новое и делиться знаниями и опытом», - подчеркнула руководитель муниципалитета.

Отдельно она поблагодарила волонтеров общественной приемной местного отделения Союза пенсионеров России за активную гражданскую позицию и деятельность в оказании помощи медицинским работникам в период пандемии. Кроме того, Александр Козловский и Елена Полонская вручили благодарственные письма председателю регионального отделения организации Елене Косенковой и ряду активистов и волонтеров.

Добавим, что цель проекта «Нам лет...!», на реализацию которого был выделен президентский грант в размере около 3 млн рублей, - улучшение качества жизни людей пенсионного возраста путем создания условий для сохранения физических и когнитивных функций организма. В реализации проекта участвовали волонтеры-активисты 14 местных отделений СПР Псковской области.