Общество

Ограничения по смартфонам не решат проблему неравенства в школах, считают 60% участников опроса ПЛН

Более 60% читателей ПЛН считают, что составленный список одобренных смартфонов для школьников не решит вопрос социальной розни. Это следует из опроса, в котором приняли участие 292 человека.

Около 4,5% респондентов уверены, что перечень одобренных смартфонов позволит искоренить зависть и соперничество среди школьников.

Почти в два раза больше опрошенных - 8% - назвали инициативу бессмысленной, поскольку дешевые смартфоны не уступают в технологичности моделям раскрученных брендов.

Более 21% участников опроса заняли позицию «Я родитель, и я в праве сам решать, каким смартфоном будет пользоваться мой ребенок».

Еще почти 6% респондентов остались равнодушными к теме опроса.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос на тему: «В Псковской области разрешили проводить корпоративы — поддерживаете или нет?».