Общество

Псковичей призвали заранее обращаться за назначением пенсии

Учреждения Пенсионного фонда России в Псковской области оказывают содействие гражданам в истребовании документов, подтверждающих стаж и заработок. Обязанность по их представлению возложена на заявителя, в случае, если такие документы не представлены по собственной инициативе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по региону.

Истребуют документы путем направления запросов работодателям, в государственные и муниципальные органы власти, в архивные учреждения, в компетентные органы иностранных государств. При оказании такого содействия Пенсионным фондом граждане самостоятельно не направляют запросы - для исключения дублирования, пояснили в учреждении.

«Гражданам на протяжении трудовой жизни необходимо контролировать свой индивидуальный лицевой счет в ПФР. Делать это можно в личном кабинете на сайте ПФР, через портал госуслуг или в клиентской службе ПФР», - подчеркнули специалисты.

Также в ПФР отметили, что полная информация на индивидуальном лицевом счете позволит гражданам подать заявление на назначение пенсии в электронном виде с отметкой «назначить по данным индивидуального лицевого счета», а специалистам ПФР - назначить пенсию своевременно и в полном объеме.

«Обращаем внимание, что крайне важно заранее позаботиться о том, чтобы на дату возникновения права на пенсию в наличии были все необходимые документы, а их содержание и оформление соответствовало законодательно установленным требованиям», - заметили в учреждении.

Отделение ПФР по Псковской области настоятельно рекомендует гражданам обращаться по вопросу назначения пенсии заблаговременно - не менее чем за год до даты наступления права.

В 2021 году пенсии по старости назначаются в 56,5 лет женщинам и в 61,5 год мужчинам. Это женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения, родившиеся в первом полугодии. Они выходят на пенсию во второй половине года (после 1 июля).

В 2021 году требование к минимальному страховому стажу составляет 12 лет при наличии не менее 21 индивидуального пенсионного коэффициента.