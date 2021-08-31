Общество

В Псковской области откроется центр общественного наблюдения за выборами

С 17 по 19 сентября в Пскове на базе Общественной палаты Псковской области будет работать центр общественного наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации региона, центр позволит организовать объективный и эффективный общественный контроль за ходом голосования, оказывать содействие назначенным общественным наблюдателям в решении организационных вопросов в дни голосования, а также обеспечить оперативное реагирование и фиксацию нарушений в случае их выявления общественными наблюдателями.

Центр общественного наблюдения за выборами откроется на ул. Некрасова, 17/11. Он будет оборудован персональными компьютерами для видеотрансляции с избирательных участков.

Телефон «горячей линии» центра: 8 (8112) 72-16-10.

Возглавит работу центра общественного наблюдения за выборами председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.